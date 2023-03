النفط يرتفع لثاني جلسة على التوالي معوضاً بعض الخسائر

ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 2.5%، في نهاية تعاملات يوم الثلاثاء، لثاني جلسة على التوالي، في محاولة لتعويض بعض الخسائر بعد أسبوع من الاضطرابات المصرفية، التي ألقت بظلالها على الأسواق، وذلك بعد تصريحات روسية بشأن الإنتاج.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً عند التسوية بنحو 2.07% إلى 75.32 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 2.5% عند 69.33 دولار للبرميل، بحسب بيانات شبكة “CNBC”.

وكانت أسعار النفط قد هبطت لأقل مستوى في 15 شهراً الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من تداعيات أزمة المصارف على الاقتصاد العالمي، إلا أن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أكد في تصريحات، على أن الوضع بشأن تلك الأزمة في طريقه نحو الاستقرار.

بدوره صرح نائب رئيس الوزراء الروسي بأن روسيا ستواصل خفض الإنتاج النفطي بنحو 500 ألف برميل يومياً حتى نهاية يونيو.

وكان الخامان الرئيسان برنت وغرب تكساس قد انخفضا بنحو 3 دولارات للبرميل خلال الجلسات السابقة، قبل أن يستقرّا على ارتفاع طفيف لم يعوض الخسائر المتواصلة، وذلك في ظل محاولات لإنقاذ بنك “كريدي سويس”، من خلال إجراءات لتعزيز السيولة ودعم النظام المصرفي.

وقال محللون من “هايتونغ فيوتشرز”، إن أسعار النفط الخام تعتمد الآن أساسًا على التأثيرات في ثقة المستثمرين على المستوى الكلّي، فإذا لم تنتشر الأزمة المصرفية بشكل أكبر، قد تستقر معنويات السوق، وتتعافى الأسعار.

من جانبه، خفّض مصرف غولدمان ساكس الأميركي توقعاته لأسعار النفط، مرجعًا ذلك إلى أن المخاوف بشأن القطاع المصرفي واحتمالية حدوث ركود تفوق زيادة الطلب من الصين.

ويتوقع محللو المصرف الآن وصول خام برنت إلى 94 دولارًا للبرميل للأشهر الـ12 المقبلة، و97 دولارًا للبرميل في النصف الثاني من عام 2024، مقابل 100 دولار للبرميل سابقًا.

