“200 مليون” دينار إجمالي السيولة الواردة لمركزي بنغازي منذ بداية العام

الوطن| رصد

أعلن فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي، أن إجمالي الشحنات الواردة إلى المصرف فرع بنغازي من يناير 2023 حتى 20 مارس الحالي بلغت 500 مليون دينار ليبي.

وقالت في بيان لها، وصل “الوطن” نسخة عنه، إن إجمالي الشحنات إلى المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية تبلغ 1.392 مليار وتتمثل في الجمهورية بـ11 يناير 80 مليون دينار، و9 فبراير 100 مليون دينار، و11 مارس 100 مليون دينار، وبـ 16 مارس 70 مليون دينار.

أما فروع التجاري الوطني فقد وردت إليه سيولة يوم 10 يناير بقيمة 60 مليون دينار، وبـ 22 فبراير 200 مليون دينار وبـ7 مارس 60 مليون دينار، وبـ 16 مارس 102 مليون دينار وبـ 19 مارس 100 مليون دينار.

وبالنسبة لفروع شمال أفريقيا بالمنطقة الشرقية فقد وردت إليه سيولة بقيمة 60 مليون دينار خلال 6 فبراير المنقضي، وقد وصلت إلى فروع الوحدة بالمنطقة الشرقية بتاريخ 7 فبراير 60 مليون دينار، وبـ 20 فبراير 60 مليون دينار، وبـ 9 مارس 100 مليون دينار، وبـ 15 مارس 60 مليون دينار، وبـ 17 مارس 60 مليون دينار.

ووصلت السيولة إلى فروع الصحاري شرق البلاد يوم 19 فبراير قيمة 60 مليون دينار، ويوم 11 مارس 60 مليون دينار.