صرح مصدر خاص بمصرف ليبيا المركزي لقناة “تبادل” اليوم الثلاثاء بصدور تعليماته للمدراء العامين للمصارف و لرؤساء مجالس الإدارة العامين للمصارف المتخصصة مثل، التنمية، الزراعي، الريفي، الادخار والاستثمار العقاري، بشأن مواعيد الدوام الرسمي خلال شهر رمضان.

والذي أوضح فيه تعليمات “المركزي” بأن تكون ساعات الدوام بالنسبة لموظفي المصارف من الساعة 9 ونصف صباحاً حتى 2 ونصف مساءً، أما للجمهور من ساعة 10 حتى 2 مساءً.

The post #خاص.. مصدر “بالمركزي” يوضح “لتبادل” صدوره تعليمات للمدراء العامين للمصارف التجارية بشأن مواعيد الدوام الرسمي خلال شهر رمضان appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا