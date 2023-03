“الوطنية للنفط” تناقش خلال مشاركتها في اجتماع الدورة الرابعة للمدراء التنفيذيين لمنظمة الدولة الافريقية للدول المنتجة انشاء بنك افريقي للطاقة

شاركت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء في الجزائر، في اجتماع الدورة الرابعة للمدراء التنفيذيين لمنظمة الدولة الافريقية للدول المنتجة، لمناقشة انشاء بنك افريقي للطاقة، بغرض تمويل الاستثمارات في مجال البترول والغاز، وفرص التعاون بين الدول الاعضاء ومستقبل صناعة النفط والغاز في القارة الافريقية، كذلك البحث عن حلول لمختلف التحديات التي تواجه هذه الصناعة.

وتحدث رئيس مجلس الوطنية للنفط “بن قدارة” في مداخلة هاتفية مع المدير التنفيذي لشركة سونطراك “توفيق حكار” والامين العام لمنظمة الدول الافريقية المنتجة للنفط “عمر فاروق” لتبادل وجهات النظر ومناقشة التعاون بين الجانبين، وحث الشركة على رفع القوة القاهرة، واستئناف نشاطها الاستكشافي حسب البرنامج المنصوص عليه في اتفاقية الابسا 4.

وحسب المكتب المكتب الاعلامي للوطنية للنفط فأنه شارك في هذا الاجتماع 15، وفداً افريقياً يمثلون المؤسسات الوطنية للنفط بأفريقيا وهي “جمهورية الكونغو”، و البنين، تشاد، ساحل العاج، سوناهيدوك، السنغال، الكاميرون، غينيا الاستوائية، نيجيريا، جنوب افريقيا، غانا، انغولا.

حيث يشار إلى أن المنظمة الافريقية لمنتجي النفط APPO, والتي تم انشائها 27-يناير-1987، في لاغوس “نيجيريا”، وهي فضاء للقاءات وتبادل الافكار و التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين الاعضاء في اطار تعاون قاري موحد.

