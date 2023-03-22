صندوق النقد الدولي يوافق على حزمة دعم لأوكرانيا بـ 15.6 مليار دولار

وافق صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء على حزمة مساعدات بحوالي 15.6 مليار دولار لدعم الاقتصاد الأوكراني .

وقال الصندوق في بيان: “انكمش النشاط بنسبة 30% في عام 2022 ، وتم تدمير حصة كبيرة من مخزون رأس المال، وارتفعت مستويات الفقر”.

وبحسب البيان فإن صندوق النقد الدولي والحكومة في كييف توصلا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن برنامج القرض الشامل.

وقال صندوق النقد الدولي إن الترتيب الذي تصل مدته إلى 48 شهرا في إطار تسهيل الصندوق الممدد يهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي لأوكرانيا واستعادة القدرة على تحمل الديون ودعم تعافي أوكرانيا على الطريق نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وتوقع صندوق النقد الدولي حدوث انتعاش اقتصادي تدريجي في أوكرانيا خلال الأرباع المقبلة ، لكن “الرياح المعاكسة لا تزال قائمة، بما في ذلك خطر حدوث مزيد من التصعيد في الصراع”.