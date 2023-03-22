الاقتصاد تبحث الحصول على دعم واستثمار من المصارف المغاربية والدولية لإعمار ليبيا

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، أمس الثلاثاء 21 يناير 2023، خلال لقائه الأمين العام لاتحاد المصارف المغاربية محمد العالم، دور المصارف الدولية ومشاركتها في دعم خطة إعمار ليبيا وتنمية الاقتصاد المحلي.

وأكد الحويج على أهمية قطاع المصارف على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في تمويل وتنفيذ مشاريع التنمية والاستثمار عبر القطاع الخاص، والنهوض بقطاعات الصناعات والتجارة، مشيراً إلى ضرورة تطوير القوانين والسياسات المصرفية بما يدعم خطة الاقتصاد الرقمي.