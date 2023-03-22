المركزي: ثبات الدولار وارتفاع اليورو وتراجع الإسترليني

الوطن| رصد
ثبت متوسط سعر صرف الدولار في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الأربعاء، عند 4.79 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
وارتفع سعر اليورو إلى 5.16 دينار مقابل 5.13 دينار أمس، وتراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.86 دينار مقابل 5.87 دينار أمس.
وعلى صعيد العملات العربية، حافظ سعر الريال السعودي على مستوى 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي استقر عند 1.30 دينار، في حين زاد سعر الدينار التونسي إلى 1.55 دينار مقابل 1.53 دينار، أمس.
ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، واليوان الصيني الذي استقر عند 0.69 دينار في السوق الرسمية.
وتاليا قائمة لأسعار الصرف:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.793 د.ل
|4.8049 د.ل
|4.781 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.163 د.ل
|5.1759 د.ل
|5.1501 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|5.8613 د.ل
|5.876 د.ل
|5.8466 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.4986 د.ل
|3.5074 د.ل
|3.4899 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.2106 د.ل
|3.2186 د.ل
|3.2025 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.1931 د.ل
|5.2061 د.ل
|5.1801 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4638 د.ل
|0.465 د.ل
|0.4627 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4547 د.ل
|0.4558 د.ل
|0.4535 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.6934 د.ل
|0.6951 د.ل
|0.6916 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.62 د.ل
|3.63 د.ل
|3.61 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.2758 د.ل
|1.279 د.ل
|1.2727 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.3051 د.ل
|1.3083 د.ل
|1.3018 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.5505 د.ل
|1.5544 د.ل
|1.5466 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.354 د.ل
|0.355 د.ل
|0.353 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4657 د.ل
|0.4669 د.ل
|0.4645 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.38 د.ل
|1.39 د.ل
|1.38 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0079 د.ل
|0.0079 د.ل
|0.0079 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.623 د.ل
|0.623 د.ل
|0.623 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.2518 د.ل
|0.2524 د.ل
|0.2512 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.6957 د.ل
|0.6974 د.ل
|0.694 د.ل
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