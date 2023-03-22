المركزي: ثبات الدولار وارتفاع اليورو وتراجع الإسترليني

الوطن| رصد

ثبت متوسط سعر صرف الدولار في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الأربعاء، عند 4.79 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وارتفع سعر اليورو إلى 5.16 دينار مقابل 5.13 دينار أمس، وتراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.86 دينار مقابل 5.87 دينار أمس.

وعلى صعيد العملات العربية، حافظ سعر الريال السعودي على مستوى 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي استقر عند 1.30 دينار، في حين زاد سعر الدينار التونسي إلى 1.55 دينار مقابل 1.53 دينار، أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، واليوان الصيني الذي استقر عند 0.69 دينار في السوق الرسمية.

وتاليا قائمة لأسعار الصرف: