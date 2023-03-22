ديوان المحاسبة يؤكد العمل على توفير مخصصات مالية للحالات المرضية المستعصية

اجتمع أمس الثلاثاء 21 مارس 2023، رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع وزير الصحة رمضان بوجناح، ومستشارين من المالية ومصرف ليبيا المركزي، لمناقشة العراقيل التي تواجه الملف العلاجي للمرضى الذين تقرر إيفادهم بالخارج.

وتم الاتفاق على سرعة توفير مخصصات مالية للمرضى المصنفين حالات مرضية (ضمور عضلي شوكي) والذين يستلزم علاجهم بالحقن (العلاج الجيني) وحلحلة الإشكاليات المتعلقة بالعلاج الطبيعي وضرورة توطينه بالداخل وتوفير الإمداد الدوائي للحالات المرضية من نوع العلاج الفموي (الشراب) مع مخزون استراتيجي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وتوفير كل متطلبات التحليل الجيني بالاستعانة بالمراكز المتخصصة بالداخل.