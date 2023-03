“سعيد” توفر السيولة النقدية بالجمهورية في كافة فروعه بسقف سحب 800 دينار يوميًا و 5000 شهريًّا

أكد مدير المكتب الإعلامي بمصرف الجمهورية ” محمد سعيد ” توفر السيولة النقدية بالمصرف في كافة فروعه، وذلك بإمكانية السحب من جميع الصرافات الآلية الموجودة وذلك بسقف 800 دينار يوميًا و 5000 شهريًّا .

وأوضح “سعيد” بأنه يطمن المواطنين، داعياً إياهم لعدم التدافع داخل فروع المصرف حيث إن السيولة متوفرة بشكل كافٍة .

وأفاد “سعيد” بأٔن ساعات العمل خلال شهر رمضان من ساعة 10 والنصف صباحا إلى 2 ظهرًا .

