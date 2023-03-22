صندوق النقد يخصص أكثر من 15 مليار دولار لأوكرانيا لدعم اقتصادها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

خصّص صندوق النقد الدولي تمويلًا جديد لأوكرانيا.. بلغ قدره 15.6 مليار دولار مقسمة على مدار 4 سنوات.

صندوق النقد الدولي، وفي بيان له أوضح أن الاتفاق الذي عقد بينه وبين أوكرانيا لا يزال يتعين التصديق عليه من قبل مجلس الإدارة، ويأتي ذلك بعد شهور من المفاوضات بين موظفي الصندوق والسلطات الأوكرانية.

كما أضاف البيان أن التمويل من شأنه أن يتيح دعم الانتعاش الاقتصادي التدريجي، مع تهيئة الظروف لنمو طويل الأجل في سياق إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع، ومسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوربي، وفقًا للبيان.