بسقف سحب 800 دينار يوميا.. مصرف الجمهورية يؤكد توفر السيولة في الصرّافات الآلية

أفاد مدير المكتب الإعلامي بمصرف الجمهورية محمد سعيد بتىوفر السيولة النقدية بالمصرف في فروعه كافة.

وأكّد سعيد في تصريح لـ «عين ليبيا» إمكانية السحب من جميع الصرافات الآلية الموجودة وذلك بسقف 800 دينار يوميًا و 5000 شهريًّا، وفقا لقوله.

وتابع سعيد أنّ المصرف يُطمّئن المواطنين بتوفر السيولة، داعياً إيّاهم لعدم التدافع داخل فروع المصرف حيث أنّ السيولة متوفرة في جميع الفروع والصّرافات الآلية.

