تغييرات جديدة… «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاربعاء 22 مارس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 22 مارس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.793 دينار، مسجلاً تراجعاً جديداً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.163 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8613 دينار، والدولار الكندي 3.4986 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2518 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2758 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3051 دينار، والدينار التونسي 1.5505 دينار، والدرهم المغربي 0.4657 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: