الاقتصاد تحظر نقل السلع الغذائية المخالفة للمواصفات القياسية

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قرارا بحظر نقل السلع الغذائية الموردة والمصنعة محلياً المخالفة للمواصفات الليبية المعتمدة بالمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، وضرورة نقل مياه الشرب المعبأة وفق المواصفات والمعايير القياسية في صناديق نظيفة ملاءمة تحقق الحماية اللازمة للمنتج، وألا تتعرض إلى أشعة الشمس المباشرة أثناء النقل والتوزيع.

كما عقد وزير الاقتصاد والتجارة اجتماعا يوم الأربعاء 22 مارس 2023 م بديوان الوزارة مع مدير الإدارة العامة لشؤون المرور والتراخيص بشأن مراقبة استخدام وسائل النقل وإلزام سائقي الشاحنات باتباع شروط وضوابط نقل البضائع والسلع للحفاظ على جودة وسلامة الأغذية ووصولها إلى المستهلك وفق المواصفات القياسية المعتمدة.