خاص..بالأرقام: البحوث والاحصاء بالمركزي تفصح لصدى عن مقدار معدل التضخم خلال يناير 2023

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تقرير إدارة البحوث والاحصاء بخصوص معدل التضخم حيث تشير البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاء والتعداد – وزارة التخطيط إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك قد إرتفع خلال شهر يناير 2023 ليسجل 292.7 نقطة بزيادة قدرُها 10.8 نقطة على أسـاس سنـوي، مُقابل 281.9 نقطـة خِـلال نفس الشهر من العام السابق 2022 لِيُسجل معدل التضخم نسبة (3.8%).

أولاً : التحليل على أساس سنوي :

إرتفع التضخم خلال شهر يناير 2023 بمعدل 3.8% (على أساس سنوي) بسبب الإرتفاع في كل المجموعات السلعية، والتي كان أبرزها كما يلي :

– إرتفاع أسعار مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 7.2%.

– إرتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 4.1%.

– إرتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذيةبنسبة 3.3%.

– إرتفاع أسعار مجموعة الصحة بنسبة 3.1%.

– إرتفاع أسعار مجموعة النقل بنسبة 3.1%.

– إرتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.7%.

– إرتفاع أسعار مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.7%.

الرقم القياسي لأسعار المُستهلك والتضخم (على أساس سنوي)

( سنة الأساس 2008 )

ت المجموعات الرئيسية الوزن يناير 2022 يناير 2023 معدل التضخم%(على أساس سنوي) 1 المواد الغذائية 38.8 321.6 334.8 4.1 2 التبغ 0.7 264.1 265.5 0.5 3 الملابس والأحذية 6.4 427.6 441.8 3.3 4 السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 22.7 180.9 193.9 7.2 5 الأثاث والأجهزة المنزلية 4.9 359.9 369.5 2.7 6 الصحة 4.1 343.2 353.8 3.1 7 النقل 8.1 206.4 212.7 3.1 8 الاتصالات 2.7 83.5 83.9 0.5 9 الترفيه والثقافة 2.8 207.1 209.4 1.1 10 التعليم 4.0 380.1 381.2 0.3 11 المطاعم والفنادق 1.7 344.9 348.8 1.1 12 السلع والخدمات الأخرى 3.1 296.3 304.4 2.7 الرقم القياسي العام 100.0 281.9 292.7 3.8

المصدر : مصلحة الإحصاء والتعداد، وزارة التخطيط.

ثانياً : التحليل على أساس شهري:

إرتفع التضخم خلال شهر يناير 2023 بمعدل 0.4% (على أساس شهري) بسبب الإرتفاع في بعض المجموعات السلعية، والتي كانت كما يلي :

– إرتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 0.6%.

– إرتفاع أسعار مجموعة النقل بنسبة 0.4%.

– إرتفاع أسعار مجموعة الصحة بنسبة 0.4%.

– إرتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.3%.

– إرتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذيةبنسبة 0.2%.

– إرتفاع أسعار مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.2%.

– إرتفاع أسعار مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.2%.

– إرتفاع أسعار مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.1%.

الرقم القياسي لأسعار المُستهلك والتضخم (على أساس شهري)

( سنة الأساس 2008 )

ت المجموعات الرئيسية الوزن ديسمبر 2022 يناير 2023 معدل التضخم%(على أساس شهري) 1 المواد الغذائية 38.8 332.7 334.8 0.6 2 التبغ 0.7 265.5 265.5 0.0 3 الملابس والأحذية 6.4 440.7 441.8 0.2 4 السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 22.7 193.7 193.9 0.1 5 الأثاث والأجهزة المنزلية 4.9 368.7 369.5 0.2 6 الصحة 4.1 352.5 353.8 0.4 7 النقل 8.1 211.8 212.7 0.4 8 الاتصالات 2.7 83.9 83.9 0.0 9 الترفيه والثقافة 2.8 208.9 209.4 0.2 10 التعليم 4.0 381.2 381.2 0.0 11 المطاعم والفنادق 1.7 348.8 348.8 0.0 12 السلع والخدمات الأخرى 3.1 303.6 304.4 0.3 الرقم القياسي العام 100.0 291.6 292.7 0.4

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