مجلس الوزراء يحدد مواعيد ساعات الدوام الرسمي في ليبيا خلال شهر رمضان

قرر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الاربعاء أن ساعات الدوام الرسمي لشهر رمضان المبارك للعام 2023، تكون من الساعة 10:00صباحاً حتى الساعة 3:00 ظهراً.

وعليه يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره موجهًا الجهات المختصة بتنفيذه .

وفي السياق، أصدر رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، قرارا يحدد بمقتضاه ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك.

وحمل القرار رقم «54» لسنة 2023، ونص في مادته الأولى على تحديد ساعات الدوام الرسمي طيلة أيام شهر رمضان المبارك على أن يكون من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة مساء.