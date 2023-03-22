خاص.. “العابد” يفصح لصدى حيال جلب العمالة المصرية لاستكمال مشروع الطريق الدائري الثالث

صرح وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: الاجتماع تقابلي مع جهاز مشروعات الإسكان والمرافق، ومصلحة الجوزات ومكتب استخدام الجهاز، ومندوب من جهاز المخابرات الليبية، وملحق العمالي في سفارة ليبيا بدولة مصر، بحضور وكيل وزارة العمل.

وأضاف “العابد”: يعتبر هذا الاجتماع لدراسة وبحث الإجراءات المتبعة في استخدام العمالة المصرية لتنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث والمشروعات الأخرى، هذه المشروعات التي تأتي ضمن خطة عودة الحياة التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية.

إلى جانب تم دراسة عملية تسهيل جميع المعوقات التي تواجهنا، كما أعطى تعليماته في إدارة الاستخدام والملحقية بالقاهرة وذلك لتسهيل بأسرع وقت، حيث ستكون هناك دفعة من العمال في بداية شهر رمضان.

وختم حديثه قائلاً: المشروعات التي سيتم تنفيذها سنتحتاج لها حوالي 2000 عامل، وأول دفعة ستكون بها 100 عامل، ومن ثم تتوالى الدفعات الأخرى.

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