التومي يُناقش مع عمداء بلديات طرابلس الكبرى المواضيع المتعلقة بالإدارة المحلية

طرابلس 22 مارس 2023 (وال)- تابع وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي مع عمداء بلديات طرابلس الكبرى، إجراءات انعقاد الاجتماع التحضيري للمجلس الأعلى للإدارة المحلية الأول لسنة 2023 م، والخطة المتبعة للتنسيق وإظهار المحفل بالشكل اللائق.

وتناول اللقاء مناقشة جملة من المواضيع ذات العلاقة بالإدارة المحلية، ونقل الاختصاص، والإيرادات المحلية، كما تم التركيز على ملف المشروعات التنموية ونسبة إنجازها، والإجراءات المتعلقة بشؤون الوظيفة المحليه، ومناقشة المختنقات التي تواجه البلديات وضرورة معالجتها.

واشاد التومي بدور عمداء البلديات في سعيهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطن، مؤكدًا على دعمه لإنجاح العمليات الخدمية وتنفيذ المشاريع بالشكل الصحيح والأمثل. (وال)

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