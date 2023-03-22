الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية تُطلق منظومة إدارة الموارد البشرية

طرابلس 22 مارس 2023 (وال)- أطلقت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية اليوم الأربعاء، منظومة إدارة الموارد البشرية بالهيئة، وهي إحدى مراحل التحول الرقمي بالهيئة.

وحضر مراس إطلاق المنظومة رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية المهندس عبد الباسط الباعور، ومديري العام وفريق عمل المنظومة ومديري فروع الهيئة بالمنطقة الشرقية والجنوبية والوسطى.

وتتضمن هذه المرحلة ميكنة الإجراءات الخاصة بالموارد البشرية وترصد هذه المنظومة الحضور والإنصراف للموظفين، وكذلك الإجراءات وتقارير الكفاءة السنوية للموظفين.

وتساعد هذه المنظومة الموظف في التعرف على رصيد إجازاته ودرجته الوظيفية وتقرير الكفاءة الخاص به، بالإضافة إلى كافة بياناته الوظيفية.

كما يستطيع الموظف وعبر تطبيق موبايل طلب الحصول على إجازة وإذن الخروج، وكل ما يتعلق بالإجراءات والمخاطبات الإدارية وتقديم تقارير فنية وإدارية للمسؤولين لإتخاذ القرارات المناسبة بناء على المؤشرات الإحصائية المستخرجة من المنظومة.

وكانت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، قد أنهت المرحلة الأولى التي تضمنت مرحلة توثيق وهندسة الإجراءات.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية بالهيئة رئيس فريق منظومة إدارة الموارد البشرية الدكتور علي الروياتي، حرص الهيئة على تطوير خدماتها إلكترونيًا عبر برنامج التحول الرقمي.

وأوضح” الروياتي” لوكالة الأنباء الليبية أن هذه المرحلة تعتبر أحد مراحل التحول الرقمي بالهيئة، حيث سبقتها مرحلة توثيق وهندسة الإجراءات، مبينًا أن هذه المرحلة اليوم من المنظومة تخص ميكنة الإجراءات الخاصة بالموارد البشرية. (وال)

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