خاص.. “عادل الديب” يصرح لصدى حيال إطلاق وزارة الصحة لرؤيتها خلال 2023

صرح مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة بالوحدة الوطنية “عادل الديب” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: نلتقي اليوم من أجل انطلاق خطة قطاع الصحة لعام 2023، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية لمدة خمس سنوات المنبتقة من الاستراتيجية العربية.

وأضاف بالقول: انطلاق مشروع التحول الرقمي لوزارة الصحة، المشروع الهام الذي يسهل انسيابية المعلومات والبيانات وسرعة انتقال القرارات، وأيضاً التحكم في صرف الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية.

وتابع بالقول: انطلاق مشروع صناع التغيير ويعتبر مشروع واعد لخلق قيادات وطنية شبابية بقيادة التغيير في المرحلة القادمة.

وختم حديثه قائلاً: لا يوجد أحد راضي عن قطاع الصحة، لا من جهة المسؤولين أو المرضى، أو المواطنين، ونحن نقول إذا توفرت الإرادة يمكن أن يكون هناك إصلاح لهذا القطاع .

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