ليبيا تبدي رغبتها في عودة الحركة الجوية مع إيطاليا

أبدت مصلحة الطيران المدني رغبة ليبيا في استئناف الرحلات الجوية المباشرة مع إيطاليا وأوروبا ورفع الحظر المفروض عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع ناقش فيه رئيس المصلحة “محمد اشليبك” مع السفير الإيطالي بطرابلس “جوزيبي بوتشينو” القيود التي فرضتها الحكومة الإيطالية على شركات الطيران الليبية بين البلدين وكيفية وضع آلية لرفع هذه القيود.

وقدم الجانب الليبي عرضا مرئيا حول تكييف البنى التحتية للمطارات والحركة الجوية، معتمدا على مراقبة الظروف الأمنية المحسنة في البلاد، لا سيما فيما يتعلق بالحركة الجوية والمطارات الرئيسية في البلاد بهدف تلبية المتطلبات الدولية لمنظمة الطيران المدني الدولي والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران.

وكشفت الوكالة عن زيارة مرتقبة للفريق الفني بالهيئة الوطنية للطيران المدني الإيطالي إلى ليبيا خلال شهر، للتحقق من أحوال المطارات الرئيسية في البلاد في مدن طرابلس وبنغازي ومصراتة.

وكان حظر الطيران على الخطوط الجوية الليبية قد فرض عام 2014 وأعيد تأكيده في يناير عام 2022 من قبل السلطات الأوروبية والتي كانت تمنع الهبوط أو التحليق فوق الأجواء الأوروبية لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن وفق الوكالة.

