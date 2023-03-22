انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22 مارس 2023 في ليبيا

انخفضت أسعار الذهب في ليبيا، اليوم الأربعاء 22 مارس 2023 بأسواق المال المتداولة لمعدن الذهب اليوم بنحو من 02. إلى 03. من الدينار الليبى عن أسعار الذهب أمس.

الوحدة دينار ليبي دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 300.03 دينار $62.42 سعر الذهب عيار 22 275.03 دينار $57.22 اسعار الذهب عيار 21 262.53 دينار $54.62 اسعار الذهب عيار 18 225.03 دينار $46.82 سعر الذهب عيار 14 175.02 دينار $36.41 سعر الذهب عيار 12 150.02 دينار $31.21 اسعار أوقية الذهب 9،331 دينار $1،941 اسعار جنيه الذهب 2،100 دينار $436.96 اسعار كيلو الذهب 300،032 دينار $62،421