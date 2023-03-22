“شكشك” يبحث حلحلة ملف مرضى التوحد

عقد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اجتماع مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف بالوحدة الوطنية “رمضان أبو جناح ، ووزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية “أحمد مليطان” ومدير عام مركز تشخيص وعلاج مرضى التوحد “خالد النجار” بحضور مديري الإدارات المختصة بالديوان والجهات، لمناقشة العراقيل التي تواجه ملف مرضى التوحد.

وتم خلال هذا الاجتماع بحث آلية فصل تبعية المركز مابين وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية وتوفير المخصصات المالية للعقد المبرم ما بين المركز والأكاديمية الأردنية للتوحد للإدراة والإشراف الفني والتشغيل للمركز ، والبدء الفعلي في عودة مرضى التوحد بالساحتين الأردنية والمصرية .

وتم الإتفاق خلال هذا الاجتماع على إعداد محضر اتفاق يتم بموجبه تفعيل قرار مجلس الوزراء بأيلولة المركز لوزارة الشئوون الاجتماعية ، والتي ستقوم بتوفير مخصصات مالية للعقد المشار إليه لضمان عودة مرضى التوحد بالساحة الأردنية لاستكمال علاجهم.

وأكد “شكشك” على ضرورة سرعة القيام بمراجعة وسداد ديون مزودي الخدمات العلاجية الخاصة بمرضى التوحد بالساحة المصرية ، و إيجاد آلية عاجلة تضمن رجوع مرضى التوحد بالساحة المصرية ، و تلبية مناشدات أولياء الأمور بضرورة التدخل لعودة أبنائهم من خلال التنسيق ما بين رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية ، ورئيس اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (262) لسنة 2021م والخاصة بمراجعة وسداد الديون بالخارج .

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