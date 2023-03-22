مديرية أمن طرابلس تعتزم اصدار رخص قيادة الكترونية

عقد مدير امن طرابلس اللواء خليل وهيبة اجتماعاً ضم كلا من : رئيس مكتب شؤون المرور اللواء عبدالعال وادي ورئيس قسم الترخيص العميد صبري العلاقي ومدير عام شركة تطوير المساهمة المهندس عادل المشوط و الأستاذ محمد نوري مدير مبيعات الشركة .

ويأتي ذلك في إطار عملية تطوير وتحسين جودة الخدمات الامنية التي تقدمها مديرية امن طرابلس للمواطن .

وتمت مناقشة عزم المديرية إصدار رخص قيادة إلكترونية مشفرة للسائقين ذات استجابة سريعة ” QR ” هذه الرخصة و بحسب ما تفضل به رئيس مكتب شؤون المرور عدا عن كونها مواكبة للتطور و تسهل العمل للرجال الامن بصفة عامة و المرور على وجه الخصوص لاحتوائها على بيانات هامة و مفصلة و هي سريعة الاستخدام و الاستجابة ، دقيقة و مدعومة بنظام يمنع التلاعب بالمعلومات التي تحتويها ، تمكن رجال الامن الوصول لبيانات حاملها وصورته باستخدام نداء الاستجابة السريعة المطبوع علي رخصة القيادة.

يذكر ان شركة تطوير المساهمة هي الجهة المنفذة للرخصة إلاكترونية المشفرة بمواصفات وضعتها المديرية ذات جودة عالية تتوافق مع المواصفات المعمول بها دولياً، وهي مواصفات عالمية لهذا النوع من البطاقات، لا يمكن تزييفها أو التلاعب بها. وأهاب مدير الامن بالمواطنين، بعدم التسرع للحصول على الرخصة إلكترونية المشفرة ، داعيا إلى إبقاء الرخص السارية المفعول دون الحاجة إلى تغييرها إلى حين انتهائها والحصول على الرخصة إلاكترونية المشفرة عند التجديد او الاستخراج، حفاظا على صيرورة العمل بشكل اعتيادي في المديرية و اقسام المرور، وعدم التسابق والتدافع وإرباك العمل.

وتتضمن الرخصة إلكترونية المشفرة معلومات شخصية مثل الاسم وتاريخ الميلاد، ورقم الوطني، والعنوان وفصيلة الدم ومعلومات حول درجة القيادة، كما تتضمن صورة شخصية لصاحب الرخصة، وخصائص أخرى ، و في الختام تحدث المجتمعون على مساعي المديرية للتنسيق لأجل اعتماد الرخصة و الاعتراف بها دوليا لكي تكون بديلا عن الرخصة التي يقوم المسافر باستخراجها قبيل سفره .