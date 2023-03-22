خاص.. شركة الاتحاد الدولي للخدمات المالية توقع عقد شراكة مع شركة الخدمات المالية العربية

قامت شركة الاتحاد الدولي للخدمات المالية بتوقيع عقد شراكة مع شركة الخدمات المالية العربية AFS Arab Financial Services بدولة البحرين.

حيث تهدف هذه الشراكة لتقديم التمكين الشامل والإبتكار التقني للخدمات المالية الرقمية بمعايير الحماية والتأمين الدولية للمدفوعات المالية لتقديم خدمات البنك الرقمي المُتكامل ومنصات الدفع الإلكتروني لكل المؤسسات المصرفية الليبية .

وذلك بالعمل كمزود خدمات وكسلسلة توريد محلية قريبة من كل المؤسسات بالشراكة مع شركة الخدمات المالية العربية، تسهيلاً ودعماً للعمل بأحكام وتشريعات مصرف ليبيا المركزي.

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