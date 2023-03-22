وزارة المالية تفتح باب المنافسة لنيل المنح الدراسية التي أطلقها البنك الإسلامي للتنمية

طرابلس 22 مارس 2023 (وال)- أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة عن فتح باب المنافسة، لنيل المنح الدراسية التي أطلقها البنك الإسلامي للتنمية للعام الدراسي 2023 – 2024.

وأوضحت الوزارة أن هذا البرنامج يهدف البرنامج لهذا العام إلى توفير فرص تعليمية للمتميزين أكاديميًا من الدول الأعضاء في البئك الإسلامي للتنمية والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، لمتايعة الدراسة للنوايغ في التكنولوجيا المتقدمة لبحوث الدكتوراه وما بعد الدكتوراه.

وأشارت الوزارة إلى أن ليبيا باعتبارها عضوأ بالبنك وإحدى الدول المؤسسة، فقد تم إفساح المجال لشريحة الأكديميين للاستفادة من المنح الدراسية التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية من حين لآخر، شريطة استيفاء المعايير المطلوبة من طرف المتقدمين والدخول في المنافسة مع مواطني باقي الدول المتاح لها الاستفلاة من هذا البرنامج.

وطلبت الوزارة من المرشحين الراغبين في التقدم للمنح الدراسية المعلن عنها أن يتقدموا بطلباتهم عبر البوابة الإلكترونية للمنح الدراسية (https://bit.ly/3LETgWQ)لتعبئة استمارة الطلب وإرفاق المسئتدات المطلوبة على النحو المذكور في استمارة التقديم، وكذك لقراءة المعلومات الكاملة والمفصلة عن شروط القيول وكيفية تقديم الطلبات والمزايا والتسهيلات وأسماء الجامعات.

وأضافت أن عملية المفاضلة والفرز بين طلبات المتدمين للمنح، تتم طريق لجنتي اختيار دوليتين مستقلتين مكلفتين من قبل البنك ويقتصر دور البنك في اعتماد نتائج المفاضلة وإعلائها وذلك لضمان الشفافية والحياد في عملية الاختيار.

وحددت وزارة المالية 30 من شهر أبريل القادم، آخر موعد للتقديم وإرسل استمارة الطلب، متمنية التوفيق للجميع. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال