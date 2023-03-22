خاص.. 60 مليون سيولة تصل لفروع التجاري شرق البلاد.. وهذه تفاصيل توزيعها

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري وخاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول لمطار بنينا بمدينة بنغازي شحنة سيولة بقيمة 60 مليون دينار قادمة من طرابلس مخصصة لفروع المصرف التجاري الوطني .

وتتمثل في فرع الرئيسي بنغازي 7 مليون ، وميدان البلدية 6 مليون ، الهواري 6 مليون ، رأس لانوف 4 مليون ، اجدابيا 4 مليون ، جالو 3 مليون ، العروبة 5 مليون ، المرج 5 مليون ، وكالة مطار بنينا 5 مليون ، وكالة الأنابيب 5 مليون ، وكالة المجمع التجاري 4 مليون ، آلات السحب الذاتي 5 مليون .

ويؤكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي التواصل مع إدارات المصارف لتزويدها باحتياجاتها من السيولة اليومية .

وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا ، حيث يعمل فريق السيولة على نقل شحنات سيولة يومية لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية والجنوبية لتمكين المصارف من صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس وعلاوات الأبناء والزوجة ومنح الطلبة .

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