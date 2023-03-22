وزارة التخطيط والمالية تعيد المرتبات حسب الاختصاص

وجهت وزارة التخطيط والمالية في الحكومة الليبية المراقبون الماليون بالبلديات ومراقبو الخدمات المالية بالبلديات بتنفيذ قرار محكمة استئناف بنغازي القاضي بإيقاف قرار رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة رقم (856) لسنة 2021 بناء على الطعن المرفوع من وزير التخطيط والمالية أسامة حماد.

وأوضحت الوزارة في بيانها الى العودة للآلية السابقة بشأن الاختصاصات الممنوحة للقطاعات، وبالتالي إعادة تحويل مخصصات المرتبات كل إلى وجهته المخصصة له، مع التنبيه إلى أن قانون العقوبات الذي قرر عقوبتي الحبس والعزل في مادته رقم (234) لمن يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية واجبة التنفيذ.