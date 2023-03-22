في خطابه الجديد.. ماذا قال الدبيبة حول منح الأبناء والزوجة والطلبة الجامعيين والجدول المُوحد ؟

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الاربعاء على استمرار صرف منح الأبناء والزوجة والطلبة الجامعيين وتنفيذ الجدول المُوحد .

وقال الدبيبة في خطاب جديد للشعب الليبي بمناسبة حلول شهر رمضان، سنحافظ على استمرار صرف منح الابناء والزوجة والطلبة الجامعيين وتنفيذ الجدول الموحد تحقيقًا للعدالة الاجتماعية كما تعهد بمعالجة ملف الافراجات المالية .

وفي فبراير الماضي، كان الدبيبة قد أصدر تعليماته لوزارتي المالية والشؤون الاجتماعية بشأن صرف منحة الزوجة والبنات ومنحة الاولاد عن الربع الأول للعام 2023 ومرتبات شهر مارس.