النواب يقرّ حزمة من القوانين بينها مكافحة توطين الأجانب في ليبيا وإنشاء المجلس الوطني لشؤون المرأة والطفل

بنغازي 22 مارس 2023 (وال)- أقرّ مجلس النواب في جلسته الرسمية اليوم الأربعاء بمقره بمدينة بنغازي؛ برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري عددٍ من القوانين.

وأفاد المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق – في تصريح صحفي – بأن المجلس بعد مناقشته في جلسته اليوم لجملة من المواضيع ومشاريع القوانين توصل إلى تأجيل البث في عدد من مشاريع القوانين وإقرار قوانين أخرى.

وبحسب بليحق؛ فإن المجلس أقرّ بالأغلبية مشاريع قوانين (تنظيم التعليم التقني والفني والمهني – قانون بإنشاء هيئة اعتماد والرقابة على المؤسسات الصحية – قانون بإنشاء هيئة اعتماد والرقابة على المؤسسات – تعديل المادة رقم (135) من القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن قوة الشرطة – قانون مكافحة توطين الأجانب في ليبيا – قانون إعادة تنظيم جمعية الدعوة الإسلامية العالمية – قانون إنشاء المجلس الوطني لشؤون المرأة والطفل). (وال)

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