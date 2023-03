سجلت أسعار النفط ارتفاعاً بنحو 2% إلى أعلى مستوى في أسبوع، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وسط انخفاض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة رفعاً طفيفاً.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.37 دولار أو 1.8% إلى 76.69 دولار للبرميل عند التسوية، بينما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأميركي التعاملات مرتفعاً 1.23 دولار أو 1.8% إلى 70.90 دولار،ى وهذا أعلى مستوى للخامين عند الإغلاق منذ 14 مارس، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وتراجعت أسعار النفط الخام في وقت سابق من اليوم بعد ارتفاع غير متوقع بالتضخم في المملكة المتحدة في فبراير، مما أثار المخاوف من المزيد من رفع أسعار الفائدة قبل يوم من إعلان بنك إنجلترا عن قراره الأخير بشأن سعر الفائدة.

ورفع مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية لكنه أشار إلى أنه على وشك التوقف مؤقتاً عن رفع تكاليف الإقراض لمستويات أعلى في ظل الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية والتي حفزها انهيار بنكين أميركيين.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الثاني من فبراير مقابل سلة من العملات الأخرى مما يدعم الطلب على النفط من خلال جعل الخام أرخص للمشترين من حاملي العملات الأخرى.

The post النفط يرتفع وسط تراجع الدولار الأمريكي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا