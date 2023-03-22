وزير العمل يدعو لتسهيل دخول العمالة المصرية إلى ليبيا

عقد وزير العمل “علي العابد” يوم أمس الثلاثاء بديوان الوزارة بطرابلس، اجتماعاً مع رئيس جهاز الإسكان والمرافق ونائب رئيس مصلحة الجوازات والجنسيّة والملحق العمّالي بالسفارة الليبية بالقاهرة بحضور وكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون الاستخدام.

دعا وزير العمل والتأهيل “علي العابد” إلى تسهيل دخول العمالة المصرية التي تعمل في تنفيذ مشروع طريق الدائري الثالث بطرابلس، والمشاريع المنفّذة من قبل ائتلاف الشركات المصرية.

وجرى خلال الاجتماع بحث آليات وسُبل تسهيل الإجراءات التي تُسهّل دخول العمالة بداية من الأسبوع المقبل، لما يمثّله هذا المشروع الاستراتيجي من أهمية اقتصادية ضمن خطة عودة الحياة لإحياء مشروعات التنمية التي أطلقتها الحكومة.