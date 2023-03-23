الاقتصاد تطلق نشرة الأسعار المحلية والعالمية

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء 22 مارس 2023 نشرة الأسعار المحلية والعالمية عبر مركز البيانات والمعلومات بشبكة ليبيا للتجارة، والتي تضمنت السلع الغذائية، مواد البناء، المعادن، والعملات بمناطق متفرقة، إضافة إلى نسب الارتفاع والانخفاض، والتي يتم تحديثها بشكل يومي بعد حصرها من قبل فرق العمل الميداني.

ودعا الحويج إلى تعزيز التعاون مع مركز التوثيق والمعلومات لإعداد منصة إلكترونية، تعني بتوفير المعلومات والبيانات الاقتصادية والتجارية في إطار تنفيذ خطة التحول الرقمي.