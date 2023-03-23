السعودية والإمارات تخططان لاستثمار مليارات الدولارات في سبيس إكس

أخبار ليبيا 24

يخطط المستثمرون السعوديون والإماراتيون للاستثمار بمليارات الدولارات في شركة تقنيات استكشاف الفضاء والمعروفة تجاريا سبيس إكس، بحسب ما ذكرت رويترز.

وتخطط وحدة من صندوق الاستثمار السعودي وشركة مقرها أبوظبي للاستثمار في جولة تمويل بمليارات الدولارات لشركة سبيس إكس التي يقودها إيلون ماسك، حسبما أفادت المعلومات يوم الأربعاء نقلاً عن أشخاص مطلعين على المناقشات.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تقدر جولة التمويل شركة تصنيع الصواريخ بنحو 140 مليار دولار.

وجمعت شركة سبيس إكس ملياري دولار في عام 2022 و 2.6 مليار دولار في عام 2020، وفقًا لشركة رأس المال الاستثماري سبيس كابيتال.

وأبلغت الشركة وممثلو مؤسسة الخدمات المالية والاستثمارية الأمريكية متعددة الجنسيات “مورغان ستانلي” المستثمرين أن شركة المياه والكهرباء السعودية القابضة، وهي جزء من صندوق الثروة السيادي للبلاد ، وشركة “ألفا ظابي” الإماراتية جزء من جولة التمويل، وفقًا للتقرير.

ولم ترد “سبيس إكس” وصندوق الاستثمار العام السعودي وألفا ظبي على الفور على طلب من رويترز للتعليق. ‏