الدبيبة يفتتح مجمع السائح الصناعي ويشدد على دعم الصناعة المحلية

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افتتح رئيس الحكومة المنتهية “عبد الحميد الدبيبة” مجمع السائح الصناعي التابع لمجموعة “السهل القابضة” المقام ببلدية سيدي السائح

وأكد الدبيبة أن زيارته للمجمع هو دعم للقطاع الخاص الليبي وتشجيع لرجال الأعمال الليبيين، مشدداً على وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة تقديم كافة التسهيلات لدعم الصناعات المحلية.

ويحتوي المجمع على مصنع للأعلاف والأرز والدقيق والسميد والمكرونة والزيت، وحفاظات الأطفال، والحلويات والسكر.

ويعمل بالمجمع أكثر من 3000 ما بين موظف ومنتج ليبي تم تدريبهم وتأهليهم.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة السهل القابضة بأن المجمع يعتبر من أكبر المجمعات في أفريقيا، ورافد حقيقي للصناعة الوطنية، متقدماً بالشكر للجهات الداعمة لرجال الأعمال والقطاع الخاص من أجل تطوير الصناعة المحلية ودعمها.