بلدية بنغازي تقرر إصدار نشرة يومية لأسعار الخضار والفاكهة طيلة أيام شهر رمضان

كشف رئيس مراقبة الاقتصاد والتجارة ببلدية بنغازي جمعة الرفاص عن إصدار نشرة يومية لأسعار الخضروات والفاكهة طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

وأضاف الرفاص لتطبيق بكم الإخباري أن المراقبة تدخلت لتحديد أسعار صنفين من الخضار الرئيسية بعد ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر، حيث حُدد سعر كيلو البصل للجملة بقيمة 2.5 دينار وللبيع بالتجزئة 3 دينار، وسعر كيلو البطاطا بيع الجملة 2 دينار والبيع بالتجزئة2.5 دينار، وكانت أسعار الخضروات قد سجلت أمس الأربعاء ارتفاعاً في عدد من المدن.