النفط يتراجع بعد ثلاث جلسات من المكاسب بعد تعليقات مجلس الاحتياطي الفيدرالي

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد ثلاث جلسات من المكاسب، بعد أن سلط رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الضوء على مخاطر الائتمان للقطاع المصرفي لأكبر اقتصاد في العالم، في حين ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 76.23 دولار للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 70.40 دولار، بحسب رويترز.

واستقر الخامان القياسيان للخام يوم الأربعاء عند أعلى إغلاق لهما منذ 14 مارس آذار بعد أن تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع.

وقال باول، يوم الأربعاء، إن ضغوط الصناعة المصرفية يمكن أن تؤدي إلى أزمة ائتمانية مع تداعيات “كبيرة” على الاقتصاد الذي توقع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي أن يتباطأ هذا العام أكثر مما كان يعتقد في السابق.

في غضون ذلك، أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية، ارتفعت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها فيما يقرب من عامين.