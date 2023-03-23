تغييرات جديدة… «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الخميس 23 مارس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 23 مارس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7595 دينار، مسجلاً انخفاضاً جديداً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1988 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8699 دينار، والدولار الكندي 3.4822 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2499 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.267 دينار، والدرهم الإماراتي 1.296 دينار، والدينار التونسي 1.5514 دينار، والدرهم المغربي 0.4652 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: