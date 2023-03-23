وزيرة الخزانة الأمريكية تُحذّر من أن التخلف عن دفع الديون سيفقد العالم الثقة بالدولار

واشنطن 23 مارس 2023 (وال)- دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الكونجرس الأمريكي إلى رفع سقف الدين، محذرة من كارثة مالية واقتصادية ما لم يتم رفع سقف الدين.

وزيرة الخزانة أشارت قائلة: “أننا نركز على تحقيق الاستقرار في النظام المصرفي وزيادة ثقة الناس فيه، وتخلف أمريكا عن دفع ديونها سيتسبب في فقد العالم للثقة في الدولار”.

وجاءت تحذريات وزيرة الخزانة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ( المصرف المركزي الأمريكي ) الأربعاء، رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق بين 4.75% و5%، موافقًا بذلك توقعات السوق.

وقال الفيدرالي في بيان، إنه على وشك التوقف مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة في ظل الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية والتي حفزها إنهيار بنكين أمريكيين.

ويعد سبب ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى هو ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى 40.3% خلال شهر فبراير 2023 مقارنة مع 31.2 % فى يناير الماضى. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال