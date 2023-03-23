بوتين وسُلطان عمان يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع سلطان عمان، هيثم بن طارق، في إتصال هاتفي؛ تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يشمل وتنفيذ المشاريع المشتركة بما فيها قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

الكرملين أوضح في بيان رسمي أن الرئيس الروسي وسلطان عمان بحثا آفاق تطوير التعاون بين البلدين بهدف توسعت التعاون التجاري والاقتصادي وتنفيذ المشاريع المشتركة ذات المنفعة المتبادلة، وتنفيذ المشاريع المشتركة، ومن ضمنها قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بحسب البيان.

ولفت البيان على ان الطرفين تبادلا وجهات النظر حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وفقًا لبيان الكرملين.