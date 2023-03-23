رئيس هيئة أمن المرافق والمنشآت يبحث مع سفير البوسنة والهرسك أوجه التعاون الثنائي في مجال التدريب

طرابلس 22 مارس 2023 (وال)- بحث رئيس هيئة أمن المرافق والمنشآت د. أسامة عبد المجيد محمد، مع سفير البوسنة والهرسك لدى ليبيا؛ أوجه التعاون في مجال التدريب بين الهيئة ونظيرتها في البوسنة.

وعبر رئيس الهيئة خلال اللقاء الذي عقد مساء الأربعاء بمقر ديوان الهيئة بطرابلس، عن عمق العلاقات الودية بين البلدين مؤكدًا على أهمية الاستفادة من تجربة جمهورية البوسنة في مجال حفظ الأمن وحماية المؤسسات.

وقالت الهيئة – عبر صفحتها الرسمية – إن اللقاء تطرق لدعوة رئيس الهيئة لزيارة البوسنة والوقوف والإطلاع على إمكانيات التعاون في تلك المجالات. (وال)

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