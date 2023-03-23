وزارة الاقتصاد والتجارة تُطلق “نشرة الأسعار المحلية والعالمية” بشبكة ليبيا للتجارة

طرابلس 23 مارس 2023 (وال)- أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس الأربعاء، “نشرة الأسعار المحلية والعالمية” عبر مركز البيانات ومعلومات التجارة بشبكة ليبيا للتجارة.

وحضر الفعّاليات وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووكيل الوزارة للشؤون التجارية، ورئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة، ومدير إدارة التجارة الداخلية، ومدير مكتب المتابعة بالوزارة.

واطلع الحاضرون على الأسعار المدرجة بالنشرة، تضمنت ” السلع الغذائية – مواد البناء – المعادن – العملات ” بمناطق متفرقة إضافة إلى نسب الإرتفاع والإنخفاض.

وأوضح الفريق الفني المشرف على النشرة، أن الأسعار يتم تحديثها بشكل يومي بعد حصرها من قبل فرق العمل الميداني.

وأشاد وزير الاقتصاد والتجارة بجهود الفرق المكلفة بتنفيذ ومتابعة نشرة الأسعار المحلية والعالمية، داعيًا إلى تعزيز التعاون مع مركز التوثيق والمعلومات الاقتصادي، لإعداد منصة إلكترونية تعني بتوفير المعلومات والبيانات الاقتصادية والتجارية في إطار تنفيذ خطة التحوّل الرقمي. (وال)

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