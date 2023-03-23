وفد المنظمة العربية للتنمية الزراعية يزور محطة البحوث الزراعية مصراتة

طرابلس 23 مارس 2023 (وال)- زار وفدٍ من خبراء المنظمة العربية للتنمية الزراعية رفقة منسق الاتصال بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية؛ محطة بحوث مصراته التابعة لمركز البحوث الزراعية.

واطلع خبراء المنظمة على بعض الحقول التابعة للمحطة، وكذلك حقول الفلاحين المتعاقدة مع المركز، حيث أبدوا إعجابهم بما لاحظوه على أرض الواقع واستعدادهم للمساعدة الفنية والتقنية.

وعقد وفد المنظمة اجتماعًا مع رئيس محطة البحوث الزراعية وعددٍ من الباحثين تركز حول مناقشة ومتابعة برنامج إكثار بذور الأساس وكيفية توفيرها للفلاحين وإنتاجها محليًا والاستمرار بها وتنميتها وتطويرها. (وال)

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