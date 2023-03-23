البنك المركزي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة المحلية بمقدار ربع نقطة مئوية

رفع البنك المركزي أسعار الفائدة المحلية على الدرهم بواقع ربع نقطة مئوية أمس، وذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، رفع أسعار الفائدة بنفس المقدار. ويأتي قرار الفيدرالي الأمريكي بتشديد القيود على الائتمان في إطار الجهود المبذولة لمواجهة التضخم في الولايات المتحدة، والذي سجل مستويات مرتفعة مع بلوغ معدله السنوي 6 % في فبراير الماضي وهو لا يزال أعلى بكثير من مستهدفات «الفيدرالي» البالغة 2 % على المدى المتوسط. وهذه هي المرة التاسعة على التوالي التي يرفع فيها الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة منذ مارس 2022.

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت بالتعاملات المتأخرة، لتتخلى عن جميع مكاسبها المحققة طوال الجلسة بعد زيادة الفائدة الأمريكية. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.68 %. وانخفض مؤشر «داو جونز» بنحو 0.72 % توازي 234 نقطة ليبلغ 32326.13 نقطة.