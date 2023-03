تعرّف على عروض شركات الاتصالات بمناسبة شهر رمضان

أعلنت شركات الاتصالات “LTT والمدار وليبيانا” أمس الأربعاء عن عروضها بمناسبة شهر رمضان المبارك والتي تشمل باقات إنترنت بأسعار مخفضة وحصص أكبر.

فقد أعلنت شركة ليبيا للاتصالات والتقنية “LTT” عن عرضها بمناسبة شهر رمضان والذي شمل مضاعفة باقات الانترنت بقيمة 10 دينار فقط لجميع الباقات مع شرط وجود باقة أساسية مفعلة، ويشمل العرض مشتركي “ADSL‏” و”4G” و”Fiber”.

أما شركة المدار الجديد فقدمت ثلاثة عروض بمناسبة الشهر الفضيل وشملت باقة يومية بـ2 دينار، وباقة أسبوعية بـ8 دينار وبحصة 10 قيقا، وباقة ثالثة شهرية بقيمة 50 دينار وبحصة تصل إلى 100 قيقا وبسرعة عالية.

من جهتها قدمت شركة ليبيانا عرض “نت للصبح” خارج أوقات الذروة من الساعة 7 صباحًا إلى الساعة 2 ظهرًا، إضافة إلى باقات “نت للكل إكسترا” الجديدة، والتي تسمح بتصفح منصات التواصل الاجتماعي مع باقتيْ “إكسترا سوشيال” و”إكسترا ستريم”.

