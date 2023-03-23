إجراء عمرة لمحركات ضواغط غاز بإحدى محطات حقل النافورة

أخبار ليبيا 24

تجري شركة الخليج العربي للنفط عمرة جسمية لمحركات ضواغط الغاز بالمحطة (4) بحقل النافورة النفطي.

وقالت الشركة، إن الشركة المقاولة المسؤولة عن أعمال العمرة الجسيمة للمحركات ضواغط الغاز بالمحطة (4) مستمرة بأعمالها وبإشراف مشرفي وحدة ضواغط الغاز ومنسقة الصيانة بحقل النافورة.

وأضافت، أنه تمّ تركيب المحرك (K5) وملحقاته بنسبة إنجاز وصلت إلى 60 %، مشيرة إلى أن الأعمال لا زالت مستمرة على المحرك (K3) حيث تمت إزالة المحرك بالكامل وتكويناته بنسبة 50 % استعدادا لبدء تجميع المحرك بالكامل.

وقالت الشركة، إن بعد اكتمال عملية العمرة الشاملة للمحركات سوف يتحسن أداءها المحطة طوال فترة دورتها، كما سيتم تحقيق أعلى مستوى من القيمة الإنتاجية في المستقبل القريب، مما سيساعد على استقرار عملية الرفع بالغاز للحقل.