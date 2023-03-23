وصول مواد خاصة لصيانة الوحدة الثالثة بمحطة الخمس الكهربائية

وصلت أمس الأربعاء 22 مارس 2023، عدد ( 8 ) حاويات إلى محطة الخمس الكهربائية عبر ميناء الخمس البحري محملة بالمواد الخاصة بمسخن الهواء الدوار للوحدة الثالثة ،تمهيداً للبدء في أعمال التركيبات التي ستجرى من قبل الفرق الفنية الذين سيشرعون في العمل وفق نظام الورديتين للإسراع في استكمال أعمال صيانة هذه الوحدة وإعادتها إلى الشبكة الكهربائية بكامل حمولتها .

وأكدت الشركة استكمال أعمال الصيانة الطارئة لمحطة تحويل حميرة بمنطقة أم الأرانب 11/66 كيلوفولت، وتشغيل المحطة.