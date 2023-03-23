الحكم المحلي بالوحدة الوطنية والمركزي يتفقان على تشكيل غرفة لمتابعة أوضاع السيولة

عقد وزير الحكم المحلي بالوحدة الوطنية بدر الدين التومي اجتماعاً مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي ، ومدير ادارة الرقابة على المصارف، ومدير ادارة الاصدار ومدير ادارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الحكم المحلي ومدير ادارة الشؤون الإدارية بالمصرف المركزي وعدد من المدراء بوزارة الحكم المحلي .

كما أكد المركزي خلال الاجتماع أن السيولة متوفرة ولايوجد بها أي مشاكل، وأن المصرف على استعداد لأي احتياجات مشيراً إلى أنهم قاموا بعدد من الإجراءات أهمها رفع قيمة سحب البطاقة الذاتية إلى (1000)دينار وبطاقة الشراء إلى (4000)دينار مشيرين إلى عدد من الإشكاليات بسبب الطيران تم معالجتها في بعض المدن مثل غات أوباري.

كما الاتفاق على تشكيل غرفة خلال شهر رمضان بين وزارة الحكم المحلي والمصرف المركزي، لمتابعة أوضاع السيولة بالمصرف في البلديات ومعالجة أي مختنقات .

وطمأن مدير ادارة الرقابة على المصارف بأن العمل مستمر مع المصارف التجارية لتوفير السيولة، مؤكدين أن مشكلة السيولة أصبحت من الماضي.

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