 2600 دولار للأونصة.. تحليلات حول ارتفاع أونصة الذهب

حاولت البنوك تحسين أوضاعها بعد انهيار بعض البنوك الأمريكية، واتخاذ الفيدرالي الأمريكي قراراً مصيريّاً حول أسعار الفائدة، مما هيّأ الظروف لأسعار الذهب أن تتحرك بحرية أوسع.

وأكّدت محّللة الأسواق CMC Markets “تينا تينغ” أنّ من المرجّح أن يقوم الفدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، ممّا سينعكس إيجابيّاً على ارتفاع أسعار الذهب مرّة أخرى بسبب انخفاض إضافي محتمل في عوائد الدولار والسندات الأميركية، وتتوقّع “تينغ” أن يتم تداول أسعار الذهب بين 2500 دولار و 2600 دولار للأونصة.

وارتفع تدفُّق المستثمرين على شراء الذهب وسندات الخزانة الأميركية بعد أن تضررت أسهم البنوك بسبب الانهيار المالي في بنكي وادي السيلكون وكريدي سويس.

واخترق الذهب يوم الإثنين حاجز الـ 2000 دولار، ليحقّق أعلى مستوى له منذ مارس 2022، حيث ارتفع الذهب بنحو 10% منذ أوائل مارس عندما بدأت الأزمات تتوالى على قطاع البنوك.