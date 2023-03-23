وصول شحنة سيولة بقيمة 70 مليون دينار لمطار بنينا مخصصة لمصرف الجمهورية

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أكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي وصول شحنة سيولة بقيمة 70 مليون دينار لمطار بنينا بمدينة بنغازي.

وأضاف الفريق بحسب صحيفة صدى الاقتصادية أن شحنة السيولة قادمة من طرابلس مخصصة لفروع مصرف الجمهورية في شرق ليبيا.

وأوضح فريق السيولة أن هذه الشحنة تأتي في إطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا.

وذكر الفريق أنه يعمل على نقل شحنات سيولة يومية لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية والجنوبية لتمكين المصارف من صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس وعلاوات الأبناء والزوجة ومنح الطلبة.

وأكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي التواصل مع إدارات المصارف لتزويدها باحتياجاتها من السيولة اليومية .