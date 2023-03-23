المصرف المركزي: مشكلة نقص السيولة أصبحت من الماضي ونحن على استعداد لتلبية كافة احتياجات المصارف

طرابلس 23 مارس 2023 (وال) – طمأن مدير إدارة الرقابة على المصارف بأن العمل مستمر مع المصارف التجارية لتوفير السيولة، مؤكدا بأن مشكلة السيولة أصبحت من الماضي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد ظهر اليوم بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، برئاسة وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، و بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي، ومدير إدارة الرقابة على المصارف، ومدير إدارة الإصدار ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الحكم المحلي، ومدير ادارة الشؤون الإدارية بالمصرف المركزي، وعدد من المدراء بوزارة لحكم المحلي.

وأكد المصرف المركزي أن السيولة متوفرة ولا يوجد بها أي مشاكل، وأن المصرف على استعداد لتلبية كافة احتياجات المصارف من النقد.

وأشار إلى أنهم قاموا بعدد من الإجراءات أهمها رفع قيمة سحب البطاقة الذاتية إلى (1000) دينار، وبطاقة الشراء إلى (4000) دينار، مشيرين إلى عدد من الإشكاليات بسبب الطيران تم معالجتها في بعض المدن مثل غات وأوباري.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل غرفة خلال شهر رمضان بين وزارة الحكم المحلي والمصرف المركزي، لمتابعة أوضاع السيولة بالمصارف في البلديات ومعالجة أي مختنقات. (وال _ طرابلس)

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